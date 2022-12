Die Zeit des großen und schnellen Wachstums ist für die MHC Gruppe erst einmal vorbei. Der Dienstleister und Anlagenbauer will sich zunächst konsolidieren. Was nicht bedeutet, dass nicht im großen Stil investiert wird. Zukunftstechnologien spielen keine unwesentliche Rolle.

Es wird höchste Zeit, dass das Schulungs- und Bürogebäude in der Hockenheimer Straße fertig wird. Das moderne erst vor wenigen Jahren erweiterte Verwaltungsgebäude von MHC ist längst wieder zu klein. Ein Teil der Verwaltung ist deshalb von der Lombardinostraße in die nahe Straße Im Kehlhorst gezogen. Der Umzug der zwölf Leute dort in den Neubau ist nach einigen coronabedingten Verzögerungen im Genehmigungsverfahren nun für Ende kommenden Jahres geplant, sagt MHC-Geschäftsführer Timo Heidrich. In ein daneben stehendes Bestandsgebäude sei im April die zuvor ebenfalls in der Lombardinostraße angesiedelte CNC-Fertigung umgezogen. Die frei gewordene Fläche werde für den ausgeweiteten Schalterschrankbau genutzt, dessen Personal um fünf neue Leute aufgestockt worden sei. Nicht zuletzt in diesem Geschäftszweig machten sich die gestörten Lieferketten bemerkbar. Zahlreiche Schaltschränke müssten mangels benötigter Teile auf die Seite gestellt werden. Zuverlässiges Planen sei nicht mehr möglich. „Plötzlich steht ein Laster eines Lieferanten auf dem Hof: ’Ich hätt’ mal wieder was’“, beschreibt Heidrich die Situation.

Jährlich 1500 Teilnehmer erwartet

Ansonsten zeigt er sich mit der Unternehmensentwicklung zufrieden bis sehr zufrieden. Wenn das Schulungszentrum eröffnet, rechnet Heidrich mit etwa 1500 Teilnehmern pro Jahr, allein für technische Schulungen. Für diese stünden zwei Räume zur Verfügung, einer für 20, einer für 60 Leute. MHC will darüber hinaus auch Führungs- und Management-Schulungen anbieten. Die Räume sollen zudem anderen Firmen für Schulungen und Veranstaltungen offenstehen, ebenso Privatleuten. Verköstigt werden die MHC-Schulungsteilnehmer im unternehmenseigenen Lokal Pan in der Germersheimer Innenstadt, das sich der gehobenen Gastronomie verschrieben hat. Untergebracht werden sollen die Teilnehmer in der Stadt und der näheren Umgebung. „Wir werden viel Übernachtungsraum brauchen“, sagt Heidrich. „Wir hoffen auf das Hotel an der Marina“, also auf dem ehemaligen Werftgelände am Rhein in Germersheim.

Sechs Millionen Euro investiert

Die Investitionssumme für das Schulungs- und Bürogebäude beziffert Heidrich auf rund sechs Millionen Euro; eine Million mehr als geplant. Heidrich begründet die Mehrkosten mit um etwa zehn Prozent gestiegenen Baukosten und einer aufgestockten Multimedia-Technik. Zudem soll die Photovoltaikanlage zur Speisung von sechs E-Ladestationen dienen, elf seien es in der Lombardinostraße. Schließlich sei ein Teil der Fahrzeugflotte auf Hybrid-/E-Antrieb umgestellt worden, was man nun zwei, drei Jahre testen wolle.

Nach dem Schulungszentrum in Germersheim sei der Bau weiterer solcher Zentren in Erfurt, Kassel und Memmingen geplant für jeweils rund drei Millionen Euro. Einen hauseigenen Caterer wie in der Rheinstadt wird es dort allerdings nicht geben, so Heidrich. Ziel sei es, den Wirkungskreis des von MHC übernommenen Projekthaus Bremen, laut Heidrich Marktführer auf dem Gebiet der Schulungen zum Thema Gasversorgung, von Norden nach Süden auszudehnen.

Mit Zukunftstechnologie beschäftigt

Damit spricht Heidrich ein weiteres Geschäftsfeld von MHC an: Wasserstofftechnik, also Zukunftstechnologie. So verfüge MHC in Deutschland über vier Planungsbüros, die sich mit dem Gas-/Wasserstoffausbau beschäftigen. Es gehe darum, Wasserstoff über das Gasnetz zu transportieren, zu lagern und zu verteilen, zum Teil als Beimischung in teils stillgelegten Leitungen. Zu den Kunden zählten im Prinzip alle Gasnetzbetreiber, deren Nachfrage zuletzt stark gestiegen sei. „Wir sind über eineinhalb Jahre in einem sehr agilen Markt ausgelastet“, sagt Heidrich. Nach seinen Angaben müsse es beim Trassenbau schnell gehen mit entsprechend hohen Kosten. Wobei MHC mit dem Trassenbau direkt nichts zu tun habe. Den in diesem stark wachsenden Markt erzielten Umsatzanteil beziffert Heidrich auf 25 Prozent. Dass der Gruppenumsatz von 60 Millionen Euro zehn Millionen unter dem angepeilten Wert liegt erklärt Heidrich mit dem Verkauf der Firma Geva an die RMA-Gruppe, Kehl. Damit erklärt er zugleich den Umstand, dass die Mitarbeiterzahl auf 550 gesunken ist. Mit dem Erlös zeigt sich der Geschäftsführer, ohne Zahlen zu nennen, sehr zufrieden.

Grund für den Verkauf war laut Heidrich, dass es zuletzt schwierig gewesen sei, die stark gewachsene Firma, die keine eigenen Produkte hergestellt habe, mit Aufträgen von Fremdfirmen zu versorgen. Nun sei in Erfurt die Firma ETM, ein kleiner lokaler Anlagenbauer, unter dem MHC-Dach gegründet worden. Dieser soll im Kleinen das Gleiche machen wie zuvor Geva.

Starkes Wachstum

Für starkes Wachstum sorge innerhalb der MHC-Gruppe derzeit auch die Sparte, die für die Installation und Wartung von bei Fremdfirmen eingekauften Klimageräten zuständig ist. Viele Menschen würden sich seit einiger Zeit mit den Wärme und Kälte erzeugenden Geräten eindecken.

Das mit einem Umsatzanteil von 60 Prozent größte Geschäftsfeld der zehn Firmen unter ihrem Dach vereinigenden MHC-Gruppe sei das Nukleargeschäft. Das läuft laut Heidrich „sehr positiv“ und auch die Aussichten seien gut, nicht zuletzt in Anbetracht der Laufzeitverlängerung von Neckarwestheim. Nicht zuletzt für diese Sparte bestehe ein hoher Personalbedarf, sagt Heidrich. MHC vermittelt auch Arbeitskräfte. „Wir haben keine Probleme, Aufträge zu finden. Aber Personal zu finden, zu schulen und zu halten, darin sehen wir das größte Problem der nächsten Jahre.“

Anreize für Beschäftigte

Und was unternimmt das Unternehmen im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt um die knapper werdende Ressource Mensch? Heidrich nennt eine monatliche Wertkarte, Job-Fahrrad, ein Lohnanreiz in bis zu vierstelliger Höhe dafür, dass die Beschäftigten zur Arbeit erscheinen, nicht krank werden, Benzingeldzuschuss, und eine Gruppenversicherung, die auch im Privaten greift.

Größere Projekte plant MHC neben den genannten für die nahe Zukunft nicht, sagt Heidrich. „Wir werden erst einmal die Schulungsprojekte zu Ende bringen und dann sehen wir, in welcher Nische wir uns platzieren.“