Schnellere Hilfe bei Badeunfällen sollen 25 Notrufsäulen ermöglichen, die landesweit an Badeseen aufgestellt werden. Start der Initiative von Deutscher Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) und Björn-Steiger-Stiftung war am Donnerstagnachmittag mit einer ersten Säule im Naherholungsgebiet Johanniswiesen in Jockgrim.

Die in rot-weiß gehaltene Säule ist ständig online. Damit soll der Rufaufbau zur Leitstelle in der Regel nur wenige Sekunden dauern. Die Leitstelle weiß zudem dank einem GPS-Signal sofort, woher der Anruf kommt.

Oft hätten Badegäste und Ersthelfer kein Mobiltelefon zur Hand, um die Retter zu alarmieren, hieß es. Ähnlich wie an Fernstraßen sollen die Säulen an Badestellen platziert werden, damit schnell ein Notruf abgesetzt werden kann.

„Der Sommer 2020 ist durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sicherlich anders als in den Vorjahren“, betonten die Organisatoren. Die Zahl derer, die ihren Urlaub zuhause, an Flüssen und an Badeseen verbringen, werde deutlich zunehmen. „Kommt es im Sommer zu Badeunfällen, zählt jede Sekunde.“

Andreas Back, Vize-Präsident des DLRG Landesverbandes, sprach von vielfältigen Gefahren am und im Wasser. „417 Todesfälle durch Ertrinken gab es 2019 alleine in Deutschland, die meisten davon in Flüssen und Binnengewässern ohne permanente Badeaufsicht. Das müssen wir leider auch in Rheinland-Pfalz, wo in 2018 insgesamt 22 Menschen im Wasser ums Leben kamen, so feststellen“, betonte er.

„Nicht nur bei Ertrinkungsnotfällen kann die Säule lebensrettend sein“, sagte Christian Lang von der Björn Steiger Stiftung. „Notfälle ereignen sich zu jeder Jahreszeit auch bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern, die möglicherweise kein Mobiltelefon zur Hand haben.“