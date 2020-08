Damit Rettungskräfte so schnell wie möglich vor Ort sein können, wurde im Rülzheimer Strandbad gegenüber dem Restaurant eine Notrufsäule installiert. An Badeseen kommt es immer wieder zu Unfällen, teilweise mit tödlichem Ausgang. Deshalb sei es wichtig, dass Rettungskräfte so schnell wie möglich vor Ort helfen können, betont Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Durch einen einfachen Druck auf einen Knopf an der Säule wird eine direkte Verbindung mit dem Rettungsdienst hergestellt. Durch GPS wissen die Retter sofort, wo der Notfall passiert ist und können bis zu ihrem Eintreffen über eine Gegensprechanlage Anweisungen zum Verhalten geben. Die Säule wird über Solarzellen betrieben. Ihr Missbrauch ist strafbar.

Verbandsbürgermeister Matthias Schardt bedankte sich bei der DLRG für die Zusammenarbeit und bei Patrick Brechtel, Sachgebietsleiter Freizeitzentrum, für die schnelle und kompetente Begleitung der Maßnahme: „Die Notrufsäule ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit für unsere Badegäste, da es immer wieder zu Unfällen kommen kann.“ Ortsbürgermeister Reiner Hör ergänzte: „Bei Badeunfällen entscheiden wenige Minuten über Leben und Tod. Deshalb ist es gut, dass die Retter dank der Notrufsäule nun schneller vor Ort sein können.“