Die Notpflegestation in der Bellheimer Realschule soll bis Mitte der Woche abgebaut werden. Das teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Seit der Unterricht schrittweise wieder aufgenommen wird, brauchen die Schüler mehr Räume.

Die Station mit 42 Betten wurde im März eingerichtet für den Fall, dass in der Corona-Krise mobile Pflegefachkräfte ausfallen und Haushalte nicht mehr anfahren können. Die Station war für Menschen in Not vorgesehen, die dann nicht mehr zuhause hätten gepflegt werden können. Personelle Ressourcen im ambulanten Pflegesektor sollten dann an einem Ort gebündelt werden. Die Vorsorgeeinrichtung musste nie in Betrieb gehen.

Schüler brauchen mehr Räume

Die Gefahr, dass die häusliche Pflege zusammenbricht, bestehe im Moment nicht, erläuterte eine Kreissprecherin. Deshalb sei es aus heutiger Sicht nicht notwendig, die Notpflegestation zu erhalten. Zudem habe die Schule wegen kleinerer Lerngruppen und Abstandsvorschriften einen erhöhten Raumbedarf. Die Räume im ehemaligen Hauptschultrakt seien vor der Corona-Krise nicht für regulären Unterricht, sondern mitunter für die Schulbuchausleihe und Volkshochschule genutzt worden.

