Das Corona-Hilfskrankenhaus in Wörth wird voraussichtlich noch bis Jahresende stehenbleiben. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Kreistagssitzung. Die AfD-Fraktion hatte an den Kreis appelliert, Ausgaben und Kosten, die in den ersten Monaten der Pandemie „richtig waren, jetzt zu begrenzen und das Hilfskrankenhaus aufzulösen“. Die Verwaltung sei darüber in Gesprächen mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, so Brechtel. „Wir wollen keine unnötigen Kosten produzieren, aber auch kein Sicherheitsrisiko eingehen.“ Die Entwicklung in den Schulen und der Herbstsaison müsse aufmerksam beobachtet werden. „Wir planen in Richtung Jahresende.“

Kreis rutscht tiefer in rote Zahlen

Rund zwei Millionen Euro sind bislang in das Notkrankenhaus im Wörther Hafengebiet geflossen, das Betten für rund 100 Corona-Patienten bereithält. Es ist ein großer Brocken im Nachtragshaushalt, dem der Kreis mehrheitlich zustimmte. Weitere Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie: 70.000 Euro für die Corona-Ambulanz, 680.000 Euro für Beatmungsgeräte, 765.000 Euro für Schutzmaterial und 1,5 Millionen Euro für Grundsicherung. Mit 150.000 Euro schlagen erlassene Kita-Beträge zu Buche. Die Corona-Soforthilfe des Landes über 3,2 Millionen seien verbraucht.

Auch in der Jugend- und Sozialhilfe und den Schulen muss der Kreis im Haushalt nachsteuern und rutscht tiefer in die roten Zahlen: Statt den geplanten 5,6 Millionen Euro fehlen nun rund 9,6 Millionen Euro. Die Kreis-Schulden steigen dadurch auf rund 121 Millionen Euro.