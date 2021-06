Mit einem betrieblichen Notkonzept haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) am Mittwoch auf die massiven Probleme im städtischen Schienennetz in Karlsruhe reagiert. Für den Kreis Germersheim bedeutet dies: Die S 5 fährt aktuell von der Haltestelle Wörth Badepark den normalen Fahrweg bis zur Starckstraße in Karlsruhe und biegt dann zum Rheinhafen ab. In die Innenstadt fahren nur Busse. Die aus Richtung Germersheim über Wörth kommenden Stadtbahnlinien S 51 und S 52 umfahren die Karlsruher Innenstadt auf dem DB-Gleis über Knielingen, Mühlburg und Karlsruhe-West in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof. Wie berichtet kam es an mehreren Stellen zu Schäden am Schienenbett. Weitere Infos unter www.kvv.de und Infos zu aktuellen Fahrtmöglichkeiten unter projekte.kvv-efa.de.