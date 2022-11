Wo kann man sich aufwärmen, wenn nach einem Stromausfall die Wohnung kalt wird? Die Stadt Wörth hat für ihre Bürger Zufluchtsorte vorbereitet.

Knapp 150.000 Euro hat es gekostet, in Wörth, Maximiliansau, Schaidt und Büchelberg je eine sogenannte Wärmeinsel einzurichten. Diese sollen im Fall einer Gas- oder Stromnotlage Anlaufstellen für Bürger sein, die sich aufwärmen wollen oder die dringend Anschluss an eine funktionierende Steckdose brauchen.

„Letzte Woche bekamen wir die Anfrage einer Frau, die auf die künstliche Zuführung von Sauerstoff angewiesen ist“, sagt Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Und er ist froh, dass die Stadt Wörth nicht mehr nach Lösungen für solche Probleme suchen muss, falls der Notfall eintreten sollte. Zum Glück sehe es mittlerweile zwar eher nach einer „Trockenübung“ aus. Aber die Notstrom-Generatoren, die das Herzstück der Wärmeinseln sind, sind transportabel und können auch für andere Zwecke eingesetzt werden.

Wärmeinsel in Wörth ist die Bienwaldhalle. Sie ist mit Fernwärme-Heizwerk in der Kastanienstraße verbunden, in dem sich auch ein Ölkessel befindet. Dort wird ein Notstrom-Einspeisepunkt montiert, der Strom kommt vom Feuerwehrhaus. In Maximiliansau könnten sich die Menschen in der Rheinhalle aufwärmen. Diese verfügt über eine Ölheizung, ein Diesel-Notstromaggregat wurde gekauft. Damit wird auch die Rettungswache im Bürgerhaus Maximiliansau versorgt.

Am aufwendigsten ist die Ausrüstung der Sporthalle Schaidt. Dort werden Flüssiggastanks eingebaut, hinzu kommt eine Notstromaggregat. Die Mehrzweckhalle Büchelberg hingegen verfügt über eine Ölheizung, nötig war lediglich der Kauf eines Notstromaggregats. Damit die Tanks der Diesel-Notstromaggregate auch wieder aufgefüllt werden können, bekam auch der Bauhof ein kleines Aggregat, mit dem die städtische Tankstelle betrieben werden kann.

Daneben wurden alle Öltanks aufgefüllt, so der städtische Facility-Manager Christoph Kröger. Die Kommunikation soll mit sechs Funkgeräten aufrecht erhalten werden. Dass die Arbeitsgruppe Gas/Strom-Notlage bereits Mitte Juni die Arbeit aufnahm, habe Geld gespart, sagt er: die Notstromaggregate seien mittlerweile 34 Prozent teurer. Weitere Problemlagen im Katastrophenfall, wie zum Beispiel die Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung, waren nicht Thema der Arbeitsgruppe.

Mit einer Notstromversorgung wurde übrigens auch das Rathaus ausgerüstet. „Die Verwaltung muss arbeitsfähig bleiben“, sagt Nitsche. Schließlich sei sie im Notfall Anlaufstelle für die Bürger und müsse etliches organisieren. „Die Hundesteuer werden wir dann sicher nicht mehr bearbeiten“, sagt Nitsche.