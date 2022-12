„Die Polizei, dein Freund und Helfer“ dachte sich am Dienstag wohl ein 6-jähriger Junge aus Karlsruhe-Grünwinkel. Gegen 16.45 Uhr alarmierte er den Polizeinotruf, da seine Kuscheldecke abhandengekommen war. Am Telefon teilte der junge Mann zunächst mit, dass ihm etwas gestohlen wurde. Um nach dem Rechten zu sehen und die Sache vielleicht aufzuklären , wurde vom Revier eine Polizeistreife an die Wohnanschrift des Jungen geschickt.

Beim Eintreffen dort trafen die Polizeibeamten unmittelbar auf die Mutter des Jungen. Schnell stellte sich heraus, dass der Grund des Anrufes der Verlust einer Kuscheldecke war. Offenbar wollte der 6-Jährige Unterstützung bei der Polizei suchen, damit sie vielleicht den vermeintlichen Dieb und damit auch die Kuscheldecke findet. Deshalb kontaktierte der aufgeweckte Junge selbstständig den Polizeinotruf. Im Gespräch mit den Beamten berichtete der Junge mit Tränen in den Augen, dass die Kuscheldecke, die er so gerne hat, weg sei und bat die Polizei erneut um Hilfe.

Nach einem beruhigenden Gespräch konnten schließlich die Eltern, das Kind und die Polizei gemeinsam eine Lösung finden: Eine neue Kuscheldecke für den Jungen soll beschafft werden. Sichtlich zufrieden über die erfahrende Hilfe durch die Polizei verabschiedete sich der Junge von den Beamten und der etwas andere Einsatz konnte erfolgreich für alle beendet werden.