Wegen eines medizinischen Notfalls versuchte am Samstagabend gegen 18.20 Uhr die „MS Rhein Melodie“, ein Flusskreuzfahrtschiff, am defekten Schiffsanleger bei der Germersheimer Eisenbahnbrücke festzumachen. Da dies durch die derzeitige Beschädigung nicht möglich war, hat der Schiffsführer nach Beobachtung eines Zeugen das Kreuzfahrtschiff auf Höhe des Imbiss’ der Firma Barth so nahe ans Rheinufer manövriert, dass die eigene Gangway reichte, um den Notarzt an Bord zu holen.

Dies ist auch nur an dieser Stelle möglich, weil dort die Fahrrinne sehr nah ans Germersheimer Ufer heranreicht. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wären die nächsten Anlegestellen an der Sondernheimer Ziegelei, Karlsruhe beziehungsweise stromabwärts Speyer gewesen. Zwei bis dreimal pro Jahr müssen Kreuzfahrtschiffe im Bereich der Wasserschutzpolizei Germersheim wegen eines medizinischen Notfalls anlegen, sagt der Leiter der Germersheimer Dienststelle Stephan Hammer auf RHEINPFALZ-Anfrage. Neben den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Schiffsanlegestelle wurde vor etwas mehr als einer Woche von einem Kreuzfahrtschiff beim Ablegen beschädigt. Momentan wird seitens der Stadt auf die Firma gewartet, die den Steiger repariert.