Wegen eines Notarzteinsatzes an den Gleisen war der S-Bahn-Verkehr über den Rhein am Montagabend für zirka zwei Stunden unterbrochen.

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft hatte auf ihrer Homepage gegen 20 Uhr einen Personenunfall gemeldet. Wie ein Sprecher der Bundespolizei Karlsruhe auf Anfrage bestätigte, gab es einen Notarzteinsatz an den Gleisen, zwischen den Haltestellen Maxau und Maximiliansau Eisenbahnstraße. Der betroffene Zug war in Richtung Pfalz unterwegs.

Die Linien S5 und S51 waren zwischen Maximiliansau Eisenbahnstraße und Wörth Bahnhof unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Knielingen Rheinbergstraße und Wörth Badepark wurde eingerichtet.