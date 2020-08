Die Möbelgesellschaften der Nolte Group werden rechtlich verselbstständigt. Die Gruppe will sich künftig auf den Kernbereich Küche konzentrieren. Nolte Möbel und Express Möbel werden zum 1. September in eine neue Gesellschaft eingebracht und stehen künftig auf eigenen Beinen.

Am 1. September übernimmt die Nolte Möbel Industrie Holding GmbH die Gesellschaften des Teilkonzern Möbel (Nolte Möbel GmbH & Co. KG und der Express Möbel GmbH & Co. KG ) von der bisherigen Holding der Nolte Gruppe. Georg Nolte und Oliver Bialowons sind Gesellschafter des neuen Unternehmens mit Sitz in Germersheim und gleichzeitig Alleingeschäftsführer von Nolte Möbel und Nolte Express. Laut Pressemittelung ist dies ein „logischer strategischer Schritt nach erreichten Restrukturierungserfolgen“ bei den Möbelgesellschaften.

Bis Ende September soll die Vereinbarung rechtlich vollzogen werden. Über die wirtschaftlichen Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart. Es sei sichergestellt, dass die Möbelgesellschaften, die die Marke Nolte unverändert langfristig nutzen können, solide und ausreichend finanziert seien. Die Arbeitsverhältnisse aller rund 500 Mitarbeiter aus dem bisherigen Teilkonzern Möbel werden auf die neue Gruppe übergehen.

Weiter heißt es, „unter der Leitung von Oliver Bialowons haben Nolte Möbel und Express Möbel seit Anfang 2019 einen tiefgreifenden Veränderungsprozess durchlaufen, der mit wesentlichen Verbesserungen bei Produkt, Prozessen und Strukturen einhergeht. Der Teilkonzern Möbel ist derzeit, trotz der Corona-Krise, voll ausgelastet.“ Oliver Bialowons werde als Geschäftsführer auch an der Spitze der neuen Gesellschaft stehen. Bei der Restrukturierung des Konzerns in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl um 150 bis 200 Beschäftigte reduziert.

Da die bisherigen Sparten Küchen und Möbel seit jeher voneinander selbstständig operierten und kaum operative Berührungspunkte hatten, ist laut Manfred Wippermann, Geschäftsführer der Nolte GmbH & Co. KGaA, der Obergesellschaft der Nolte Group, nach den positiven Entwicklungen beider Sparten in den vergangenen Jahren „nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Möbelbereich auf eigene Beine zu stellen“. Die Nolte Group wird sich Wippermann zufolge künftig auf ihr Kerngeschäft mit Nolte Küchen und Express Küchen konzentrieren, das bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist.