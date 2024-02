Ungeachtet des zu Monatsbeginn eröffneten Insolvenzverfahrens geht der Geschäftsbetrieb der Nolte Möbel GmbH & Co KG ohne Unterbrechung weiter. Darüber informierte der Germersheimer Schlafzimmermöbel-Hersteller seine Kunden am Mittwoch. Weiter heißt es in dem der RHEINPFALZ vorliegenden Schreiben: „Wir haben einen Geschäftsplan entwickelt, der uns ermöglicht den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Produktion läuft und die Auslieferungen finden in gewohnter Weise statt. Somit ist und bleibt gesichert, dass Sie die bestellte Ware erhalten.“

Aufgrund diverser Krisen ist bei Nolte Möbel zuletzt der Umsatz eingebrochen, was laut Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbusch von der Mannheimer Anwaltskanzlei Ernestus zu einem Liquiditätsengpass geführt hat. Deshalb wurde Anfang Februar 135 Mitarbeitenden, etwa ein Drittel der Belegschaft, betriebsbedingt gekündigt. Die reduzierte Belegschaft soll den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Gleichzeitig wird laut Rauschenbusch gehofft, dass die Kunden dem Unternehmen weiterhin die Treue halten.