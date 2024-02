Trotz eröffnetem Insolvenzverfahren und Anfang Februar umgesetztem Sanierungsplan läuft der Geschäftsbetrieb bei Nolte Möbel weiter. Die Lieferanten sorgen mit ihren Lieferungen dafür, dass die Produktion aufrechterhalten wird und man in Ruhe mit potenziellen Investoren sprechen kann. Das geht aus einer Information des Germersheimer Unternehmens hervor. Auch die Mitarbeiter ziehen super mit, sagte Insolvenzverwalter Steffen Rauschenbach von der Mannheimer Anwaltskanzlei Ernestus auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das helfe, um eine langfristige Lösung erarbeiten zu können. Allerdings ließen die Auftragseingänge zu wünschen übrig. Diese seien seit November/Dezember vergangenen Jahres weiter zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund wird seitens des Unternehmens an die Möbelhändler und Endkunden appelliert, dass sie sich trotz allem darauf verlassen könnten, dass Nolte Möbel sein Liefer- und Leistungsversprechen einhält. Dabei ist Rauschenbach durchaus bewusst, dass sich viele Kunden angesichts der aktuellen Wirtschaftslage in Kaufzurückhaltung üben.