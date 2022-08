Nachdem die Polizei bereits am Montag über Katalysatorendiebstähle besonders aus älteren Fahrzeugen berichtete, wurden jetzt der Polizei drei weitere Fälle gemeldet. Betroffen waren hierbei ebenfalls Fahrzeuge älteren Baujahrs der Marken VW und Opel. Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum vom 8. bis einschließlich 15. August. Die Fahrzeuge standen auf offener Straße in den Stadtteilen Grünwinkel, Daxlanden und Bulach. Die Langfinger haben es bei den Diebstählen vermutlich auf die in den Katalysatoren verbauten, wertvollen Edelmetalle abgesehen. Die Tathandlungen sind oftmals von kurzer Dauer und geschehen meist bei Dunkelheit. Wenn möglich sollten laut Polizei ältere Fahrzeuge im Hof oder einer Garage abgestellt werden. Diebstähle sollen unbedingt beim der Polizei angezeigt werden.