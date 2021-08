Den Schulabschluss in der Tasche, aber noch keinen Plan für die Zukunft? Kein Problem! Das Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau berät Jugendliche, die jetzt noch auf der Suche nach einem Berufsausbildungsplatz sind. eine Last-Minute-Vermittlungsbörse gibt es am Donnerstag, 2. September, von 16 bis 19 im Schulhof der Berufsbildenden Schule Germersheim, Paradeplatz 8 . Das Berufsberaterteam gibt einen Überblick zu den offenen Ausbildungsstellen und beantworten Fragen zu Ausbildung, Bewerbung und Überbrückungsmöglichkeiten. Unter freiem Himmel informieren und beraten sie interessierte Jugendliche zu den individuellen Möglichkeiten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Interessierte Jugendliche können einfach vorbeikommen, ebenso Eltern und Lehrer, die sich über die Themen Berufswahl und Berufsberatung informieren möchten.

Info



Weiteres gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/startseite und unter #AusbildungKlarmachen. Termine für umfassende Beratung gibt’s unter Telefon 0800 4 5555 00 oder per E-Mail landau.berufsberatung@arbeitsagentur.de. Die Gespräche werden aktuell in der Arbeitsagentur, per Telefon oder Videochat angeboten.