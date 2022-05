Tim Poschmann kommt am Mittwoch, 25. Mai, mit seiner Bühnenshow „De Winzer Bu – Ja wo sinn se donn“ nach Hagenbach ins Kulturzentrum. An der Abendkasse werden noch Restkarten erhältlich sein. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Show beginnt um 20 Uhr. Die Bewirtung des Events übernimmt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Die Stadt Hagenbach tritt als Veranstalter auf. „Der Zuspruch ist groß. Wir freuen uns auf einen lustigen Abend. Es herrscht freie Platzwahl. Wir bitten die Besucher, rechtzeitig zu kommen und passend zu Tims Programm noch einen Pfälzer Schorle und ein Leberwurst- oder Käsebrot zu genießen. So unterstützen sie die örtliche Feuerwehrmannschaft“, teilt der für Kultur beauftragte Beigeordnete Tobias Zimmermann mit.