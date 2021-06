Es gibt wieder Theater: Am Wochenende (19. und 20. Juni) finden abends im Hof des Gemeindehauses zwei Aufführungen des Chawwerusch-Theaters statt Zur Aufführung kommt das Stück „Liberté, wir kommen! - Wie die Französische Revolution in die Pfalz kam“. Das Stück wurde vor zwei Wochen in Bad Bergzabern uraufgeführt.

Nach zwei Artikel in der RHEINPFALZ setzte ein Ansturm auf die Karten ein. Die die Samstagabend-Veranstaltung war binnen weniger Stunden ausverkauft. Für die Aufführung am Sonntagabend gibt es im Weingut Frank Bohlender noch wenige Restkarten.

Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Hauptstraße im Bereich des Gemeinde- und Bürgerhauses am Samstag und Sonntag von 18 bis 23 Uhr für die Durchfahrt gesperrt ist.