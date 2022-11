[Aktualisierung 14.38] Die Bahnhofstraße zwischen Einmündung Lingenfelder Straße und der Straße „In der kleinen Au“ wird am Freitag planmäßig für den Individualverkehr wieder freigegeben. Lediglich an der Einfahrt zum Busbahnhof müssen noch Restarbeiten vorgenommen werden. Das teilte die Stadt Germersheim am Freitagnachmittag mit.

Da die Zufahrt zu den Bushaltestellen für die Busunternehmen über eine alternative Zufahrt nicht möglich ist, bleiben die Busumleitungen der Linie 590 und 599 aus Lingenfeld kommend über die Haltestellen „AOK“, „Wasserturm“, „Paradeplatz“, „Stadthalle“, „Wasserturm“, „AOK“ und Behelfshaltestelle „Bahnhof“ bis voraussichtlich Dienstag, 15. November, bestehen. Die Buslinien 550 und 595 starten und enden weiterhin auf dem P+R-Platz am Bahnhof. Die ÖPNV-Regelungen bleiben wie in den letzten beiden Wochen unverändert.

Die Baustelle „An der Hexenbrücke“ kann erst im Laufe des Montags, 14. November, für den Verkehr freigegeben werden. Deswegen fahrt die Buslinie 595 im Schüler- und Stadtverkehr die Haltestellen „Germersheim, Südpfalz-Kaserne“ und „Sondernheim, Maiblumenstraße“ nicht an. Es muss weiterhin auf die Haltestellen „Sondernheim, Scherer/L552“ bzw. „Germersheim, West“ und „Germersheim, Posthiusstraße“ ausgewichen werden. Hier wird der reguläre Busverkehr zum 15. November wieder aufgenommen.