Einen abschließenden Beschluss zur geplanten Schwimmförderung wird der Kreistag wohl erst nach den Sommerferien fassen. Das sagte Landrat Fritz Brechtel. Bei dem angekündigten Treffen mit den hauptamtlichen Bürgermeistern im Kreis Germersheim am Mittwoch seien bei der Besprechung des Entwurfs der Förderrichtlinie noch Fragen aufgetaucht. Diese sollen zunächst mit dem Land, welches das Projekt fördern wolle, und der Behörde ADD besprochen und die Richtlinie dann entsprechend abgestimmt werden.

Deshalb werde der Kreistag in seiner Sitzung am Montag, 12. Juli, 15.30 Uhr, in der Germersheimer Stadthalle voraussichtlich zunächst einen Grundsatzbeschluss pro Förderrichtlinie fassen. Das Gespräch ist laut Brechtel sehr konstruktiv verlaufen. Alle Teilnehmer stünden hinter der Zielsetzung des Kreises, der eine halbe Million Euro investieren will, den Schwimmunterricht für Schüler der zweiten bis sechsten Klassen zu fördern. Geplant sei unter anderem, eigens eine Fachkraft einzustellen, die Schulen auch finanziell zu unterstützen, Anreize fürs Mitmachen zu schaffen. Die Eintrittskosten fürs Schwimmbad werde der Kreis übernehmen.