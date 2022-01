Diese Kontrolle hat sich gelohnt: Am Donnerstag wurde gegen 11.20 Uhr der Fahrer eines Personenwagens in der Kettelerstraße überprüft. Im Zuge der Kontrolle konnte der 25-jährige Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Kurz darauf zeigte sich, dass der Fahrer noch nie einen Führerschein besessen hat. Zudem hatte er auch falsche Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Dem Fahrer droht nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.