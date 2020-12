Die Freien Wähler im Landkreis wollen mit einem gemeinsamen Antrag mit CDU und Grünen im Landkreis Germersheim 500.000 Euro pro Jahr im Kreishaushalt für die „strukturelle Förderung“ der Bäder im Landkreis loseisen. Der Direktkandidat der Freien Wähler für den Landtag, setzt jetzt noch einen drauf. In einer Pressemitteilung fordert Steffen Weiß (Wörth) das Land auf, seinen Anteil an der Bäderfinanzierung auf die Betriebskosten auszuweiten. Statt der bisher rund 5,3 Millionen Euro pro Jahr für alle rheinland-pfälzischen Bäder soll nach der Schülerzahl bezuschusst werden, 5 Euro pro Schüler. Das wären laut Weiß dann jährlich 30,9 Millionen Euro. Nach seiner Rechnung kämen davon bei jedem Bad im Kreis „gute 300.000 Euro“ an. In den Lehrplänen der Schule stehe auch „Schwimmen“, begründet Weiß seine Forderung. Dafür müsse das Land dann auch die nötige Infrastruktur schaffen.