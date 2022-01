Fast hätte es für die Zirkusfamilie Kaiser ein Happy End im neuen Jahr gegeben. Wie berichtet, muss sie ihr Quartier auf einer Wiese in der Schwegenheimer Rappengasse aufgeben. Ein Hochstadter hat den Kaisers nach dem RHEINPFALZ-Artikel sein Gelände angeboten.

Am letzten Tag des abgelaufenen Jahres hat Melanie Kaiser, mit 27 Jahren die Älteste der fünf Schwestern, die eventuelle künftige Bleibe für vier Wohnwagen, Hund, Pferde und Kamele besichtigt. „Leider ist das Gelände so abschüssig, dass wir dort weder an- noch abfahren können“, berichtet Melanie Kaiser danach. So gerne sie das Angebot angenommen hätte: „Es hat keinen Sinn. Die Wohnwagen würden einfach steckenbleiben“, erklärt sie.

Verzweifelt suchen die Kaiser-Schwestern, die zu einer Zirkusfamilie in der achten Generation gehören, weiter nach einem Grundstück inklusive Wasser- und Stromanschluss, auf dem sie den Winter verbringen können. Zum 1. Januar hätten sie die Wiese in der Rappengasse schon geräumt haben müssen. Inzwischen seien Wasser und Strom abgestellt, ein Nachbar habe ihnen eine Steckdose überlassen. „Wir können damit zumindest kochen“, sagt Kaiser. Eine Schwester sei mit ihren Kindern bei Verwandten untergekommen, die Tiere ebenfalls.

„Mit der Angst, dass wir jederzeit geräumt werden können, müssen wir leben“, sagt Melanie Kaiser. Verzweifelt telefoniert sie täglich mit Bürgermeistern und Unterstützern. Bisher ohne Erfolg. „Wir gehen dahin, wo wir etwas Geeignetes angeboten bekommen“, betont die Zirkusfrau. „Eine kleine Pacht könnten wir bezahlen.“ Derzeit ist die Familie Pandemie-bedingt auf Sozialleistungen angewiesen. In diesem Monat erwartet eine der Schwestern ein Kind. Gerne wären die Kaisers in der Nähe vom Grab ihrer Mutter geblieben, die vor knapp zwei Jahren verstorben ist und in Speyer beerdigt wurde. Sie sagt aber auch: „Mittlerweile sind wir bereit, mit unseren Wagen auch weiter weg zu ziehen.“