Mainz muss die Verteilung der Steuergelder an die Kommunen neu regeln. An den neuen Plänen gibt es Kritik. Auch in der Südpfalz.

„Leider können wir die Änderungen noch nicht beziffern“, teilt die Kreisverwaltung in Germersheim mit. Bisher habe man vom Land nur eine Pressemitteilung erhalten, aus welcher nicht erkennbar sei, wie der neue Kommunale Finanzausgleich berechnet werde beziehungsweise in welcher Endversion dieser verabschiedet wurde. „Außerdem fehlen uns wichtige Größen wie beispielsweise die Umlagegrundlagen der Gemeinden für das dritte Quartal 2022 und die Grundbeträge je Einwohner für 2023. Diese Informationen kommen in aller Regel mit dem sogenannten Haushaltsrundschreiben des Landes zum kommenden Haushaltsplan.“ Im Kreishaus in Germersheim wird damit Mitte Oktober gerechnet.

Auch die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und im Rathaus der Stadt Landau verweisen auf das ausstehende Haushaltsrundschreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt seien die Zahlen noch nicht belastbar, sagt Landaus Oberbürgemeister Thomas Hirsch (CDU). „Grundsätzlich begrüße ich als Oberbürgermeister der Stadt Landau und stellvertretender Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz die Neureglung des Kommunalen Finanzausgleichs“, so Hirsch. Die kommunalen Spitzenverbände hätten sich lange für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen durch das Land stark gemacht. „Diese ist richtig und wichtig, denn Städte leisten viel für die Daseinsvorsorge ihrer Bürgerinnen und Bürger. Es bleibt abzuwarten, ob die Kommunen in der Realität in ausreichendem Maße von dem jetzt vorgelegten Gesetzesentwurf profitieren werden“, so der Oberbürgermeister weiter. Denn das Land orientiere sich dabei nur am absoluten Mindestbedarf der Kommunen. „Diese sehen unter anderem aufgrund der drohenden Energiekrise und der Nachwirkungen der Corona-Pandemie aber sehr großen Herausforderungen entgegen.“ Die Stadt Landau könne den ersten Probeberechnungen des Landes zufolge wohl mehr Geld erwarten, etwa 2 bis 7 Millionen Euro im Jahr 2023.

Gemäß dieser Probeberechnung des Landes würde der Landkreis Südliche Weinstraße inklusive Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen im nächsten Jahr lediglich eine Million Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung haben, rechnet die Kreisverwaltung SÜW vor. Diese Zahl sei mit Vorsicht zu interpretieren. „Einerseits, weil wir befürchten, dass wir durch die Änderungen finanziell sogar schlechter dastehen könnten als bisher, was deutlich wird, wenn man die künftigen Änderungen im Gedankenspiel auf das laufende Jahr anwendet. Andererseits, weil mit der Million Euro künftige Mehrausgaben für zusätzliche Aufgaben und die bereits bekannten Kostensteigerungen in keinster Weise gedeckt werden“, schreibt die Kreisverwaltung SÜW.

Landrat Dietmar Seefeldt zeigt sich daher enttäuscht von den Ankündigungen des Landes: „Für den Landkreis Südliche Weinstraße wird es keine wirkliche Verbesserung geben. Die angekündigten Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um alle Aufgaben, schon gar nicht die neu auf uns zukommenden, zu bewältigen.“ Für den Kreis-Chef ist es nicht akzeptabel, dass das Land von der untersten Ebene – den Ortsgemeinden und Städten – damit faktisch verlange, die Steuern zulasten der Bürgerinnen und Bürger – Grundsteuer B und Gewerbesteuer – bei einer sich abzeichnenden Rezession anzuheben. „Die Bürgerinnen und Bürger werden derzeit schon genug belastet, besonders durch die extrem steigenden Energiepreise! Das Land darf hier nicht noch durch fehlende Mittelzuweisungen die Kommunen dazu drängen, Defizite durch Steuererhöhungen zulasten der Bürger zu stopfen.“

Seefeldt erinnert daran: „Auch wir haben als Landkreis Südliche Weinstraße gegen den Kommunalen Finanzausgleich geklagt. Mit diesem neuen Kommunalen Finanzausgleich wird die seit vielen Jahren vorhandene chronische Unterfinanzierung der Kreisfinanzen nicht behoben.“ Für den Landkreis SÜW bringe die Neuregelung keine Vorteile. „Das Land stellt die falschen Weichen und löst keine der finanziellen Herausforderungen, vor denen der Landkreis SÜW steht“, so Seefeldt.