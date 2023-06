Wer jetzt noch auf der Suche nach einem Ferien- oder Freizeitangebot in den Sommerferien ist, könnte auf der Homepage des Landkreises Germersheim fündig werden. Unter www.kreis-germersheim.de/ferienkalender können Eltern und Interessierte nach Mitteilung des Ersten Kreisbeigeordneten und Jugenddezernenten, Christoph Buttweiler, einsehen, welche Anbieter noch freie Plätze für die Sommerfreizeitaktivitäten haben. Wer im Gegenzug noch freie Plätze für die Sommerferien melden möchte, kann sich per E-Mail an die kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de wenden. Für Rückfragen steht Heike Hafner unter 07274 53-372 auch telefonisch zur Verfügung. rhp