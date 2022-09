An der Johann-Gottfried-Tulla-Grundschule in Maximiliansau gibt es für junge Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Zu den Aufgaben zählen die Zusammenarbeit mit Lehrern und die Unterstützung von Schülern. Gerne dürfen auch eigene Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag angeboten werden. Interessierte können sich direkt an die Schule wenden: Telefon 07271 131370 oder E-Mail an gs-tullaschule@woerth.de.