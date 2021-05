„Wir versuchen, für Schwangere möglichst viel Normalität aufrecht zu erhalten,“ sagt Marielle Pommereau. Das sei in vielen Fällen einschränkend, mitunter auch beklemmend, Abstand wahren zu müssen, wenn (körperliche) Nähe gefragt wäre. „Ein guter persönlicher Bezug“ zu den Frauen sei wichtig.

Marielle Pommereau ist eine von 14 Hebammen, die sich im Hebammenzentrum Germersheim zusammengeschlossen haben. Auch ihr Alltag und ihre Einkommenssituation haben sich verändert. Einnahmen entfallen, da Kurse wie zum Beispiel Schwangerschaftsgymnastik, Geburtsvorbereitung, Yoga, Ernährungsberatung derzeit ausgesetzt sind. Das Versammlungsverbot greift auch hier.

Sprechstunden in der Praxis werden jedoch nach wie vor angeboten. „Wir bitten darum, dass die Betroffenen alleine kommen“. Oft, wann immer es geht, weiche man auch auf das Telefon aus. „Da orientieren wir uns an dem Wunsch der Frau“, sagt Pommereau. „Wir arbeiten generell schon immer hygienisch“, jedoch werde auf Abstand geachtet und nach einem Besuch in der Praxis verstärkt desinfiziert und gelüftet, um niemanden zu gefährden.

Abstand halten – das geht nicht immer, da die häusliche Wochenbettbetreuung „Face-To-Face“ stattfinde und körperliche Untersuchungen bei Mutter und Kind einschließe. Neugeborene müssen gewogen, Haut und Nabel kontrolliert werden. Bei Müttern gelte es, Nähte zu kontrollieren, die Brüste abzutasten oder Hilfestellung beim Stillen zu geben – da ist körperliche Nähe erforderlich. Entsprechende Schutzausrüstung habe sie in ausreichendem Maß – noch, sagt Pommereau.

Die Betreuung von Mutter und Kind erfordert Nähe

„Wir können und wollen unser Angebot auch aufrechterhalten“, betont die Hebamme. Die Arbeit von Hebammen ist als systemrelevant eingestuft. Mitunter herrsche eine große Unsicherheit bei Schwangeren und jungen Müttern, da brauche man mehr Zeit für Gespräche. Unsicherheit besteht auch darin, ob der Vater bei der Geburt anwesend sein kann oder nicht. „Er kann – noch“, sagt Marielle Pommereau. Allerdings dürfe er aktuell nicht mit auf die Wochenstation.

Größere Nachfrage nach ambulanten Geburten

Die Hebammen aus dem Germersheimer Hebammenzentrum arbeiten in eigenen Geburtsräumen im Diakonissen-Krankenhaus in Speyer. Das ist ein in sich abgeschlossener Bereich, was von den Schwangeren als sehr positiv erlebt wird. Es gebe auch keine Vermischung der Teams. Aktuell registriere man im Hebammenzentrum eine größere Nachfrage nach ambulanten Geburten. „Bei uns im Team hatten wir schon immer einen höheren Anteil an ambulanten Geburten“ berichtet Pommereau, die seit 2013 Hebamme ist. „Wenn es zu den Frauen passt, bieten wir das an“. Ambulante Geburt heißt, dass Eltern und Kind nach einigen Stunden wieder nach Hause gehen. „Und so lange dürfen die Väter mit dabei sein“, betont Pommereau.

Allerdings wird der Bereich, in dem die Germersheimer Hebammen arbeiten, für mit dem Covid-19-Virus infizierte Frauen vorgehalten. Dann erst müsse man auf den Geburtsbereich im Krankenhaus ausweichen. Aber bislang ist dieser Fall noch nicht eingetreten.

