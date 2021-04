Wer am Samstag, 1. Mai, nicht auf seinen Handkäse verzichten möchte, kann ihn sich beim FC Lustadt (FCL) bestellen, und zwar noch bis Mittwoch, 28. April, täglich von 17 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0160 7686902.

Nach einem etwas schleppenden Anlauf sagte der für den Bestellservice zuständige Markus Hellmann am Montagnachmittag, dass Bestellungen bis Freitag angenommen werden; zwei Tage länger als ursprünglich geplant. Doch dann rannten ihm die „Handkees“-Hungrigen buchstäblich die Bude ein am Montagabend. Was folgte, war ein Anruf bei der „Rheinpfalz“ am Morgen danach: Es bleibt beim Bestellschluss am Mittwoch.

Abholen oder liefern lassen

Nach den positiven Erfahrungen vom vergangenen Jahr, als man wegen des erstmals coronabedingt ausgefallenen „Handkeesfeschts“ den „Handkees fer dehäm“ anbot, habe man dieses Mal mehr eingekauft. Im Angebot sind neben dem klassischen „Handkeesbrot“ auch ein Butterbrot mit „Handkees“, ein Brot mit weißem Käse sowie einem Bund Radieschen. Der Verkauf, nur gegen Barzahlung, ist nur nach vorheriger Bestellung als terminierte Selbstabholung möglich. Ab 10 Uhr ist am 1. Mai auf dem Sportplatz ein „Handkees-Drive-In“ eingerichtet. Es gibt aber auch einen Lieferservice: Beliefert werden vom FCL neben den Gemeinden der Verbandsgemeinde Lingenfeld die Orte Bellheim, Hochstadt und Zeiskam. Beliefert werden am „Tag der Arbeit“ laut Hellmann aber auch die Seniorenheime in Lustadt und Lingenfeld.

Helfer gesucht

Der FCL weist darauf hin, dass auf seinem Vereinsgelände die Corona-Regeln gelten und ein Verzehr vor Ort untersagt ist. Eigene Transportbehälter könnten mitgebracht werden. Laut Hellmann werden alle Helfer auf Corona getestet. Bisher hätten sich 20, 25 Freiwillige gemeldet, einige könne man noch gebrauchen.

Annette Kloos, Vorsitzende des Vereins „Loschter Handkeesfescht“, der das Fest im Lustadter Maiblumenwald veranstaltet, sagte auf Anfrage, dass es neben dem FCL noch weitere „Handkees“-Verkaufsstellen bei Hofläden im Umland gebe: Genannt wurden von ihr Ackermanns Landlädchen in Schwegenheim und der Hofladen Krebs in Weingarten. Hinzu kommt der neue Wein- und Hofladen in Bellheim. Laut Kloos ist ein Verweilen auf dem Handkees-Festplatz im Maiblumenwald am ersten Maiwochenende pandemiebedingt untersagt. Das Gelände werde am Freitag offiziell gesperrt und erst am Sonntag wieder geöffnet.