Nachdem die Johannes-Gutenberg-Universität in Germersheim im Jahr 2018 ihre Uni-Kindertagesstätte in der Zeppelinstraße geschlossen hatte und sich in der Folgezeit ein zunehmend wachsender Bedarf an Kita-Plätzen abzeichnete, sah die Stadtverwaltung 2021 Handlungsbedarf und mietete die Räumlichkeiten der ehemaligen Uni-Kita an, um dorthin die bisher in der Kita „Sterntaler“ betriebenen Schülerhortgruppen (für Kinder im Grundschulalter) auszulagern. Gleichzeitig soll in den dadurch freiwerdenden Räumlichkeiten in der Kita „Sterntaler“ 25 Plätze für Kita-Kinder geschaffen werden. Derzeit sind die erforderlichen Renovierungsarbeiten noch in vollem Gange, sie werden jedoch demnächst abgeschlossen sein. Man beabsichtige nach Aussage von Bürgermeister Marcus Schaile, den neuen Schülerhort der Stadt Germersheim auf dem Uni-Gelände voraussichtlich noch vor den Sommerferien zu eröffnen. „Die bestehende Hortgruppe der städtischen Kindertagesstätte „Sterntaler“ wird komplett in den neuen Schülerhort umziehen und somit 25 neue Plätze für den Regelbedarf ermöglichen. Der „Sterntaler“ wird zukünftig zu einem reinen Kindergarten werden. Derzeit werden noch Anmeldungen für den neuen Schülerhort für die Zeit nach den Sommerferien (zum Beginn des Schuljahres 2022/23) bei der Stadtverwaltung Germersheim unter 07274 960220 oder per E-Mail an Ludwig.Hans@germersheim.eu) entgegengenommen.