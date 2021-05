Stau, Lärm und Unfallschwerpunkte prägen die Verkehrssituation rund um das Wörther Kreuz. Bürgermeister Dennis Nitsche hat sich mit Verbesserungsvorschlägen an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) gewandt. Dessen Antwort zeigt: Der Ball liegt nun bei der Kreisverwaltung.

„Eigentlich bin ich da nicht zuständig“, sagt Nitsche (SPD) zur Verkehrssituation rund um Wörth. Er mache sich trotzdem Gedanken darüber, denn „das ist ein Problem der Bürgerschaft, die darunter teils massiv leidet“. Ganz konkret nennt er den landwirtschaftlichen Verkehr als Beispiel. Weil die B 9 als Kraftfahrstraße gewidmet ist, dürfen Mähdrescher, Traktoren und Co. dort nicht fahren. Das Ergebnis: Die großen Maschinen, manche mit mehreren Anhängern, müssen sich durch Altwörth schlängeln, um nach Karlsruhe zu kommen. „Da wackeln teilweise die Hauswände“, sagt Nitsche.

Deshalb hat er in einem Schreiben an den Speyerer LBM-Leiter Martin Schafft angeregt, die Strecke zwischen der Abfahrt Hafenstraße und dem Wörther Kreuz für den landwirtschaftlichen Verkehr freizugeben. Damit einhergehend fordert er eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer, sodass sich der Pkw-Verkehr an die langsameren Fahrzeuge anpassen muss.

Tempo 60 auf B 9 und A 65 zur Luftreinhaltung

Ein solches Tempolimit in diesem Bereich hätte noch einen zweiten positiven Effekt, meint Nitsche. Er sieht darin einen Beitrag zur Luftreinhaltung. Gleiches fordert er auch auf der A 65 zwischen Wörth-Dorschberg und Wörther Kreuz. Netter Nebeneffekt: „Die Geschwindigkeitsbegrenzung würde zudem eine Absenkung der Lärmbelastung mit sich bringen“, schreibt Nitsche.

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag betrifft den Wörther Trog, welcher ein Unfallschwerpunkt ist. Grund dafür sind laut Nitsche die Spurwechsel, zu denen Lkw gezwungen sind. Daher schlägt er vor, den mittleren Fahrstreifen für den Schwerlastverkehr zu öffnen. „Dann könnten die Laster von Landau bis Karlsruhe ohne Spurwechsel durchfahren“, sagt er.

LBM lehnt sämtliche Vorschläge ab

Die Antwort des LBM auf die Vorschläge fällt zunächst ernüchternd aus. Eine Freigabe der B 9 für landwirtschaftlichen Verkehr könne „wegen der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit nicht befürwortet werden“. Gleiches gilt für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer auf B 9 und A 65, die „nicht begründbar wäre und keine Akzeptanz finden würde“, wie Schafft mitteilt. Auch die Freigabe der mittleren Fahrspur im Wörther Trog hält der LBM für „nicht möglich“. Die Sperrung sei wegen der Statik der Rheinbrücke erfolgt und daher von dort bis in den Trog vorhanden.

Trotz der Ablehnung aller Vorschläge sieht Nitsche die LBM-Antwort nicht nur negativ. Denn an vielen Stellen in dem Schreiben wird auf die Zuständigkeit der Kreisverwaltung Germersheim hingewiesen. Demnach liegt die Entscheidung über eine Freigabe für landwirtschaftlichen Verkehr auf der B 9 ebenso in den Händen des Landrats, wie die Einrichtung eines Tempolimits auf der B 9 und die Aufhebung der Lkw-Sperrung auf der mittleren Spur im Wörther Trog.

Nitsche: „Jetzt liegt es an der Kreisverwaltung“

Genau darauf wollte Nitsche hinaus, wie er sagt. „Ich wollte damit erstmal eine Bewertung des LBM, auch um zu wissen, wer was zu entscheiden hat.“ Ihm sei das vorher auch bewusst gewesen, nun habe er es aber schriftlich. „Jetzt liegt es an der Kreisverwaltung“, sagt er. Auf die Reaktion von Landrat Fritz Brechtel (CDU) sei er gespannt. „Ich hoffe, dass er es ernsthaft prüfen lässt.“ Jedenfalls kündigt Nitsche an: „Ich lasse den Landkreis nicht mehr raus aus der Sache. Ich lasse mich nicht mehr niederbügeln.“