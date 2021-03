Kreistags-Mitglied Dennis Nitsche (SPD) hat seine Aussage zu Impfungen von Lehrern in Baden-Württemberg aus der Kreisausschuss-Sitzung von Montag genauer ausgeführt.

Nitsche hatte im Kreisausschuss gesagt, Baden-Württemberg ignoriere zwar die bundesweite Vorgabe zur Impfpriorisierung, aber noch kein Lehrer habe einen Impftermin. Dem hatten Lehrer von weiterführenden Schulen aus dem Nachbarland widersprochen, die selbst beziehungsweise deren Kollegen bereits geimpft seien.

Impfungen aus Restmengen beziehungsweise Überangebot kämen nur in Einzelfällen vor, eben wenn es irgendwo Reste gibt, so Nitsche am Mittwoch. Der Regelfall sei das aber gerade nicht. Dass alle Lehrer an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg geimpft würden, wie von Landrat Fritz Brechtel (CDU) im Wahlkampf behauptet, stimme eben nicht. Es seien nur Einzelne, bei denen Restmengen verimpft wurden. „Was ich meinte, ist die priorisierte Impfung, das heißt, dass alle Lehrer an weiterführenden Schulen standardmäßig bereits geimpft seien oder zumindest verbindliche Termine hätten“, so Nitsche.