Fast eine Stunde lang, musste die Bundesautobahn A8 am Mittwochmittag gegen 12 Uhr wegen umherlaufender Nilgänse gesperrt werden. Die Gänsefamilie war zuvor auf der Fahrbahn herumgelaufen und brachte den Verkehr, zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Karlsbad, in Fahrtrichtung Stuttgart zum Stillstand. Die Polizei schaffte es gemeinsam mit einem Passanten, alle sechs Tiere einzufangen. Es handelte sich um zwei Elterntiere und vier Gänseküken. Nachdem die Tiere von einem Tierarzt untersucht wurden, durften sie in ihrem neuen Zuhause, einem Vogelpark, einziehen. Bei dem Vorfall kamen glücklicherweise weder Mensch noch Tier zu Schaden.