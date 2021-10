Die Planungen für den Nikolausmarkt laufen. Er soll, wenn die Corona-Zahlen nicht extrem hoch sind bis dahin, am zweiten Dezemberwochenende in Bellheim stattfinden. Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf Anfrage der RHEINPFALZ am Rande der Präsentation des neuen Bellheimer Lords in der Brauerei am Freitagnachmittag mit.