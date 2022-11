Zahlreiche Buden und noch mehr Lichter werden am Wochenende wieder viele Menschen in den Spiegelbachpark locken. Dort findet von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, der Nikolausmarkt statt, für den sich rund 50 Beschicker, Vereine, Privat- und Geschäftsleute, angemeldet haben. Neben Speis’ (auch vegan) und Trank gibt es unter anderem Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, Spirituosen und ein Kettenkarussell. Offiziell eröffnet wird der Markt in Bellheims grüner Lunge freitags, 17 Uhr, von Ortsbürgermeister Paul Gärtner. Dazu singt der gemischte Chor des „Frohsinn“. Zudem wird eine Tombola veranstaltet, bei der man etwas gewinnen kann. Am Samstag beginnt der Nikolausmarkt um 14 Uhr. Eine halbe Stunde später singen die Kinder aller Kitas und des Horts. Um 17 Uhr spielt das Saxophon-Ensemble Four Joy und um 19 Uhr tritt der Musikverein auf. Sonntags öffnet der Nikolausmarkt um 12 Uhr. Um 14 Uhr musiziert der Jugendmusikverein. Während der Markt freitags und samstags um 22 Uhr endet, geht es sonntags bis 20 Uhr.