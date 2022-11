Zum Glühweinfest mit Weihnachtsmarkt laden die Ortsgemeinde Lustadt und der Karnevalverein Lustavia am Samstag, 26. November, ab 17 Uhr, und am Sonntag, 27. November, ab 15 Uhr in den Rathaus-Hof ein. Samstags stimmt der Musikverein aus Ottersheim, sonntags der Posaunenchor die Besucher musikalisch auf die Adventszeit ein. Zudem besucht am Sonntag der Nikolaus das Fest. Um 16 Uhr öffnen sich die Geschichtsstuben der Kitas Villa Lustica und Villa Murmelstein. Kinder dürfen sich zudem auf ein Karussell freuen. Neben Essen und Trinken gibt es auch Weihnachtsartikel.