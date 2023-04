Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Erst waren wir Infogeber, jetzt sind wir Beschwichtiger, um Leute zur Mitarbeit zu bewegen“, sagt Dominik Betsch. Er arbeitet seit Beginn der Pandemie als Kontaktverfolger und stellt fest, dass sich der Verhalten der Angerufenen seit der ersten Welle stark verändert hat.

Seit Corona den Alltag im Griff hat, ist Dominik Betsch von seinen sonstigen Aufgaben in der Kreisverwaltung in das Team der Kontaktverfolger gewechselt. Dort sitzt er vor allem am Telefon und informiert