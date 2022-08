Wegen des niedrigen Rheinpegels steht die Leimersheimer Fähre „Peter Pan“ derzeit still. Die Fähre in Neuburg fahre hingegen noch, aber „auf der letzten Rille“, sagt Betreiber Marc Freiwald auf Anfrage. Eine Einschränkung gibt es auch dort bereits: Statt 15 Autos könne er wegen des Niedrigwassers auf der „Baden-Pfalz“ aktuell nur noch etwa die Hälfte bei einer Überfahrt mitnehmen. „Es darf aber keine fünf Zentimer mehr fallen“, sagt Marc Freiwald. Sonst bleibe auch die Neuburger Fähre am Ufer. Sein Vater Hans betreibt die größere Leimersheimer Schnelllastfähre. Die Entscheidung, ab welchen Pegelstand die Überfahrten stoppen, treffen die Betreiber selbst, um Schäden zu vermeiden.

Am Freitagnachmittag lag der Pegel Maxau bei 3,43 Metern. Bis Sonntag soll er laut Freiwald bis 3,60 Meter steigen. Selbst dann könne die „Peter Pan“ aber noch nicht ablegen. Sie hat einen deutlich größeren Tiefgang als die Neuburger Fähre. Wenn er sich die Wetter- und Wasserprognose anschaue, rechne er nicht damit, dass die „Peter Pan“ nächste Woche wieder fahre, sagt Marc Freiwald. Für viele Ausflügler sei das bitter, denn auf beiden Rhein-Seiten sind Ferien. Und natürlich trifft es auch die Betreiber hart: Denn der Ausflugsverkehr kompensiere normalerweise den Rückgang des Pendleraufkommens während der Urlaubszeit. Die Hoffnung: Viel Regen – vor allem in der Alpenregion, damit der Pegel in der Pfalz wieder steigt.

Die Neuburger Fähre legt aktuell werktags zwischen 6.45 und 19 Uhr ab, samstags und sonntags 10 bis 19 Uhr. Sobald die Fähre Leimersheim wieder in Betrieb geht, wird das auf der Homepage der Betreiber angezeigt: www.rheinfaehre-leimersheim.de.