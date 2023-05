Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Jahr 2022 ist bislang viel zu trocken. Seit Wochen verzeichnet der Rhein sinkende Pegelstände, die sich immer mehr den Rekordtiefstständen nähern. An den Häfen und in der Natur verschärfen sich die Probleme.

Wie vernetzt die Weltwirtschaft ist, wird in kaum einem Bereich deutlicher als in der Schifffahrt. Die strenge Corona-Politik in China bremst den Schiffsverkehr mittlerweile auch in den europäischen