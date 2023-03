Der FV Minderslachen möchte am Spielbetrieb teilnehmen. Dazu braucht er einen Sportplatz. Ob er den hat, steht in den Sternen.

Niedermeier bestritt im Gespräch mit dem FC Bienwald am Montag, dem Verein eine Spielstättengenehmigung erteilt zu haben. Dies ist Voraussetzung für die Zulassung zum Spielbetrieb. Der RHEINPFALZ liegt ein solches Schriftstück mit dem Wortlaut „natürlich dürfen Sie in Kandel spielen und trainieren“ jedoch vor. Zudem stellte Niedermeier den Kandeler Bayram Alkin den Mitgliedern des Stadtrats in der Sitzung im Februar als Vorsitzenden des neuen Sportvereins vor. Dies bringt die Stadt in ein Dilemma. Schließlich war es ihr ausdrücklicher Wunsch, dass es künftig nur noch einen Fußballverein im Stadtgebiet gibt.

Sportplätze sind rar

Plätze im Stadtgebiet sind rar: Der Kunstrasen neben dem Stadion gehört dem Fußballverband, der ihn langfristig an den FC Bienwald zur Nutzung verpachtet hat. Einen solchen Pachtvertrag hat der Verein auch mit der Stadt als Eigentümerin für die beiden Plätze in Minderlachen geschlossen. Bliebe der Stadionrasen, doch der ist wegen des Umbaus bis mindestens Mitte 2024 gesperrt.

Seit der Zusage Niedermeiers vom 15. Juni 2022 habe sich nichts mehr getan, sagt Alkin. Trotz mehrerer Anfragen wurde er von Niedermeier immer wieder vertröstet mit dem Hinweis, die Eigentumsverhältnisse müssten noch geklärt werden.