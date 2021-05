Die Corona-Pandemie ändert alles? Nein, nicht alles. Grundlegende Charaktereigenschaften verändert auch dieser Virus nicht. Bei guten Vorsätzen bin ich weiter ganz vorne dabei. Bei der Umsetzung husche ich eher in die letzte Reihe. Oder wie John Lennon sagte: Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu schmieden.

Was hatte ich nicht alles vor. Äthiopischen Jazz streamen, während ich meinen Lieben ein leichtes, gesundes Mahl bereite. Morgendliches Yoga mit den Kinder, bevor sie motiviert in die Hausaufgaben starten. Familienabende mit viel Austausch. Sogar einen Zeitplan hatte ich entworfen. Aber irgendwie ist doch mehr Netflix als Brettspiel.

Ausflugsziel: Kühlschrank

Der Speiseplan lässt sich mit „zu viel“ zusammenfassen: Jede Menge Zucker, gerne mit viel Fett, dazu maßlos Kaffee und in jedem Fall zu viel Wein. Low-Carb geht definitiv anders. Aber eine Pandemie ist nicht der richtige Moment für Askese, schließlich bleibt der Kühlschrank bis auf weiteres das nächstgelegene Ausflugsziel. Und wozu soll man sich für eine Bikinifigur kasteien, wenn einem niemand glaubhaft versichern kann, dass man diesen Sommer überhaupt in die Nähe eines Badesees darf?

Ich bewundere meine Freundinnen, bei denen das Home-Schooling konsequent funktioniert. Allerdings sind viele von ihnen Lehrerinnen, die sich jetzt einfach am Küchentisch einer kleineren Klasse gegenüber sehen und nun mit den Schülern eng verwandt sind. Vielleicht habe ich auch bloß einmal zu oft zu laut darüber nachgedacht, dass vor Ende Mai mit Unterricht in der Schule sowieso nicht zu rechnen ist.

Nächste Runde Home-Schooling

Entsprechend gingen unsere Kinder die Aufgaben so entspannt an, dass zum Ende der Ferien hektische Betriebsamkeit ausbrach. Der Sohn stellte fest, dass die Deutschlehrerin vollkommen überraschend doch Aufgaben geschickt hatte. Mehrfach. Und das schon seit einem Monat. Dabei könnte er in Windeseile ein Handbuch für Klötzchenspiele verfassen, bloß leider steht das nicht im Lehrplan. Die Tochter hat noch einen Stapel Rechenaufgaben vor sich, weil ihre verpeilte Mutter in einem Wochenplan etwas überlesen hatte. Die Bearbeitung erfolgt nur unter Protest, „Du weißt, dass das nicht meine Schuld ist, Mama!“

Und so starten wir also in die nächste Runde. Der Wecker wird etwas früher gestellt und nach dem Frühstück geht es direkt los. Medienzeiten werden ab jetzt strikt eingehalten. Ich habe auch schon Rezepte herausgesucht, die ich ausprobieren will. Die Turnmatten liegen bereit. Diesmal bekommen wir das hin. Ganz bestimmt.

Info

Im Corona-Tagebuch berichten Redakteure, wie sie die Ausnahmesituation erleben. Die Autorin Nicole Tauer ist 46 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern (8 und 12) und lebt mit ihrer Familie in Speyer.