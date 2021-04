Enge Straßen und Gassen gibt es in den Kernen vieler Orte. Aber die Situation in Hagenbach ist besonders. Die Stadt leidet an den Folgen einer vernünftigen Entscheidung.

Natürlich liegt das Hagenbacher Gewerbegebiet am falschen, dem südlichen Rand von Hagenbach. Es hätte nach Norden gehört, Richtung Wörth, ausgerichtet auf die A 65 und Rheinbrücke, die entscheidende Verkehrsachse der Region. Also, was haben die Hagenbacher vor 30, 40 Jahren falsch gemacht? Nichts. Denn damals sollte noch die Lücke im Verlauf der A 8 zwischen Pirmasens und Karlsruhe geschlossen werden. Bei Neuburg sollte sie den Rhein queren – südlich von Hagenbach. Seit Ende der 80er Jahre ist diese Planung vom Tisch, eine Trasse quer durch unberührte Teile des Pfälzer Waldes wollte niemand mehr. Eine vernünftige Entscheidung.

Das hatte aber Folgen: Ersatzweise sollte die B10 ausgebaut werden – diesen Preis wollen aber heute viele nicht mehr zahlen. Das Problem, dass nur eine Brücke die Südpfalz mit dem Raum Karlsruhe verbindet, drängte an anderer Stelle auf eine Lösung. Und Hagenbach kämpft mit den Lastwagen und dem Berufsverkehr. Eine Straße am nördlichen Ortsrand könnte die Lösung sein – solange daraus nicht wie schon einmal eine Bienwald-Autobahn wird. Danach sieht es heute zwar nicht aus. Aber in 30, 40 Jahren?