Schwarzwild: Ein Benehmen – wie Wildschweine

Vertreter der Spezies Schwarzwild, sogenannte Schwarzkittel, haben sich nach Aussage des Bellheimer Beigeordneten Hermann-Josef Schwab im Winter auf dem Jahnsportplatz wie die Wildschweine benommen. Förmlich umgepflügt hätten sie die Rasenfläche, die nun für teures Geld wieder hergerichtet werden muss – und das, obwohl sie eingezäunt war. Unglücklicherweise hatte man die Schwachstelle im Zaun, der mittlerweile verstärkt worden ist, gar nicht gleich bemerkt. Man hätte meinen können, die Wildschweine hätten den Zaun, unter dem sie hindurchgeschlüpft sind, hinter sich wieder nach unten gerollt, führte der Kommunalpolitiker aus, den das Ganze sichtlich nicht kalt ließ. Jäger haben sich nach seiner Aussage irgendwann auf die Lauer gelegt. Letztlich zwar erfolgreich, aber: „Leider konnte nur ein Übeltäter der menschlichen Nahrungskette zugeführt werden.“

P. S.: Waidmanns Heil blieb dank Waidmann, der zielsicher war, übrigens gewahrt. Zumindest verlautete im Rat nichts Gegenteiliges.

Jugend: Von wegen desinteressiert

Immer wieder hört oder liest man, dass unsere heutige Jugend uninformiert und auch desinteressiert wäre. Nur in den sozialen Medien seien sie sehr aktiv und dort oft mit „seltsamen“ Äußerungen und Kritiken unterwegs. Aber es gibt auch genügend Gegenbeispiele von Jugendlichen, die aktiv in Vereinen und Organisationen mitarbeiten und sich für viele aktuelle Geschehnisse interessieren. Ein gutes Beispiel dafür waren die drei digitalen Gesprächsrunden der Schülervertretung des Europa-Gymnasiums Wörth mit Gästen aus Politik, Gesundheit und Sozialem zum Thema „Situation der Schüler in der Corona-Pandemie“ – alle drei in den Nachmittagsstunden, als kein Unterricht mehr stattfand. Die Schüler machten zahlreich – unter Beachtung der Videokonferenzregeln – von ihrem Fragerecht Gebrauch. Sie zeigten sich einerseits sehr gut informiert und stellten zum anderen auch interessante und kritische Fragen. So konnte sich Laura Höfler als Moderatorin guten Gewissens über einen konstruktiven Austausch freuen und man kann nur den Jugendlichen zurufen: Weiter so!

Ein schönes Wochenende

Michael Gottschalk und Joachim Paul