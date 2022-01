Am Donnerstagmittag kontrollierte die Polizei in der Rheinbrückenstraße in Germersheim den Verkehr. Innerhalb einer halben Stunde wurde ein Autofahrer wegen nicht mitgeführter Warnweste beanstandet. Bei einem weiteren Fahrzeug war die Hauptuntersuchung bereits abgelaufen. Ein Fahrzeugführer hatte laut Polizei die erforderlichen Dokumente nicht bei sich. Zwei Fahrer wurden aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes kostenpflichtig verwarnt. Gegen zwei weitere Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.