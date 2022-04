Die Erdwärme-Nutzung nimmt Fahrt auf, die Bürger bleiben außen vor. Das schadet auch der Sache der Geothermie-Unternehmen.

Kaum fragt sich Deutschland, wo künftig die Energie herkommen soll, die unser Leben am Laufen hält, nimmt die mögliche Nutzung der Erdwärme in der Südpfalz wieder Fahrt auf? Falsch. Die Anträge, die jetzt diskutiert werden, stammen aus den Jahren 2020 und 2021. Und der Zusatznutzen, der neuen Schwung gebracht hat, dürfte die mögliche Gewinnung des Batterie-Rohstoffes Lithium sein. Zumal die Energiemengen, die gewonnen werden können, bestenfalls regionale Bedeutung haben. Und zudem frühestens in 5 Jahren zur Verfügung stehen könnten – und das ist nach bisherigen Erfahrungen sehr optimistisch geschätzt.

Dem Bürger bleibt das meiste in diesem Entscheidungsprozess verborgen. Oder wie es Daimler formuliert: Die Gespräche mit relevanten Ansprechpartnern sind vertraulich. Dass die Öffentlichkeit nicht relevant ist, daran ist – oft beklagt – das veraltete Bergrecht schuld. Und das wird auch der neue Bundestag nicht ändern, wetten?!

Aber solange Geschäfte mit öffentlichem Grund und Boden geheime Kommandosache zwischen Bergbehörde und Unternehmen bleiben, solange wird auch das Misstrauen bleiben, das diese Geschäfte begleitet. Eine vorurteilsfreie Diskussion über Chancen und Risiken der Erdwärme-Nutzung wird damit fast unmöglich gemacht. Schade!

Aber wenigstens ist es der Stadt Wörth gelungen, über den Umweg der teilweise städtischen Neue Energie Wörth GmbH einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mal sehen was daraus wird. Vielleicht macht das Beispiel ja Schule: Etwas tun statt nur jammern! Einen Versuch ist es allemal wert.