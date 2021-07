Der Rhein hat wie vorhergesagt sein Bett verlassen und ist über die Ufer getreten. Auch bei Germersheim, wo er sich am Wochenende Zugang zum an der Rheinpromenade aufgebauten Biergarten Barth verschaffte. Dort traf er am Samstag auf zahlreiche Ausflügler, die sich trotz des näherrückenden Stroms nicht vom Biergarten-Besuch abhalten ließen.