Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 31. August, und Montag, 2. September, ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug, welches zwecks Reparatur zu einem Autohaus in der Münchner Straße in Germersheim abgeschleppt worden war. Wie die Täter an den Fahrzeugschlüssel gelangten und im Anschluss das Fahrzeug abtransportieren konnten, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, informierte die Polizei. Das Fahrzeug, ein Renault Espace, hatte noch einen Wert von circa 40.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen, Telefon 07274/9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.