Auch der Tafel Germersheim und vor allem ihren Kunden macht die Corona-Pandemie schwer zu schaffen. Das verdeutlichte Vorsitzender Werner Seessle bei der Mitgliederversammlung.

Er berichtete, dass die rund 90 Ehrenamtlichen und viele Unterstützer dazu beigetragen haben, dass „wir um die 300 Tonnen Lebensmittel an etwa 1400 Bedürftige im letzten Jahr ausgeben konnten“. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Tafel allerdings in diesem Jahr ab 16. März für drei Monate geschlossen. Dank der großzügigen Hilfe der „Aktion Mensch“ konnten in dieser schwierigen Zeit immerhin rund 1000 Briefe mit Gutscheinen in Höhe von über 40.000 Euro an die Bedürftigen verteilt werden. Seit 10. Juni hat die Tafel wieder geöffnet, aus Sorge vor Ansteckung und der beschwerlichen Maskenpflicht sind laut Seessle jedoch noch nicht alle Kunden zurückgekehrt.

Einige Personen sind aus gesundheitlichen oder privaten Gründen aus dem Vorstandsteam ausgeschieden, weshalb es auch Nachwahlen gab.

Für die Zukunft präsentierte Seessle „Tafel 2030“, ein Projekt, in dem laufend neue Helfer gesucht werden sollen – sowohl für die praktische Mitarbeit als auch für die Vereinsführung. Seessle betonte, dass Helfer stets willkommen sind. Wer Interesse hat, kann sich bei ihm unter Telefon 07274 76016 melden.

Neuwahlen

Vorsitzender: Werner Seessle; stellvertretender Vorsitzender: Gerhard Welauer; Schatzmeisterin: Sigrid Götz; Schriftführer: Franz Dengel; Beisitzer: Harald Ahr, Roland Ansmann, Joachim Blanck, Ingo Freise, Hermann Fröhlig, Inge Kabs, Annerose König, Rosemarie Mathes, Eva Schäfer, Marcus Schaile und Alexandra Seessle.