Wieder hat sich die Zahl der Storchennester in Winden erhöht, mittlerweile sind im Ort 25 Nester verteilt. An zwei Wochenende kamen Christian Reis von der Aktion Pfalzstorch und Beate Mühlhoff, um zusammen mit dem Storchenbeauftragten von Winden, Andreas Kehrt, die Jungstörche zu beringen. Dabei mussten sie feststellen, das nicht mehr alle Küken am Leben waren.

Die Eisheiligen mit ihrer Kombination aus Dauerregen und Temperatursturz haben die Storchenpopulation 2020 schwer getroffen. Auch die Windener Nester sind davon nicht verschont geblieben: Dieses Jahr waren nicht wie die letzten Jahre drei oder vier Küken in den Nestern, sondern in den meisten Fällen ein und ganz selten zwei.

Am Horst „Billo“ fiel ein Küken kurz vor dem Beringen dem Wetter zum Opfer, am Horst „An der Waschgasse“ waren am 30. Mai noch zwei Junge im Horst, die aber noch zu jung zum Beringen waren, und am 13. Juni war es nur noch ein Jungstorch. Ebenfalls ist am Nest „Pfanger“ vor wenigen Tagen aus ungeklärter Ursache ein Küken aus dem Horst gefallen und verstorben. Trotz allem haben in Winden aber 26 Jungstörche überlebt und konnten erfolgreich beringt werden. Alle haben einen Paten gefunden.

Weitere Informationen über die Störche in der Südpfalz gibt es unter www.pfalzstorch.de