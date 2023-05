Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

100 Menschen zeigten am Samstag Gesicht gegen rechte Hetze und gegen das Frauenbündnis, das erneut in Kandel demonstrierte. „Kandel gegen rechts“ hatte alle Fraktionen des Stadtrats eingeladen, ein Statement gegen Rechtsextremismus abzugeben. Nicht alle kamen.

Weitgehend friedlich, so auch die Einschätzung der Polizei, verliefen am Samstag zwei Demonstrationen in Kandel. Rund 70 Menschen hatten sich der Versammlung des rechtsgerichteten Frauenbündnisses