Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sollte die Inzidenz im Landkreis am Dienstag nicht wieder auf über 100 Corona-Fälle steigen, könnten die Gaststätten zum Vatertag nach einem halben Jahr wieder ihre Außenbereiche öffnen. Doch viele Wirte sind noch zögerlich und wollen mit einer Öffnung abwarten. In einigen Gaststätten warten sie am Donnerstag aber wieder mit Speis und Trank persönlich auf Gäste.

„Die Menschen wollen unbedingt wieder raus“ ist sich Susanne Meyer sicher. Sollten es die Inzidenzwerte bis dahin erlauben, wird sie den Außenbereich