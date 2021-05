Durch den Austritt von Ralf Hünerfauth aus der AfD, der AfD-Fraktion im Orts- und Verbandsgemeinderat und weil er künftig beiden Gremien als parteiloses Mitglied angehören wird, war eine Neubesetzung der Ausschüsse notwendig. Das hat Folgen.

Eine Änderung des Stärkeverhältnisses der politischen Gruppen in Ratsgremien liegt nur dann vor, wenn Ratsmitglieder sowohl ihre Fraktionszugehörigkeit als auch ihre Mitgliedschaft in einer Partei aufgeben oder verlieren, schreibt die Gemeindeordnung vor. Wenn diese dann keiner anderen Partei oder Gruppe beitreten und als partei- und fraktionsloses Mitglied einem Gremium angehören, muss neu gewählt werden. Da dies bei Hünerfauth der Fall ist, konnte er also nicht mehr in die Berechnung der Sitzverteilung einbezogen werden. Bei der Neubesetzung der Ausschüsse blieb die Ausschussgröße mit 14 Mitgliedern im OG-Rat und 13 im VG-Rat zwar gleich, die AfD verlor aber in beiden Gremien einen Sitz, die CDU bekam einen dazu.